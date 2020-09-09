據店員說法，這名美魔女穿著1件紫色襯衫，並且不斷的把玩店內的粉紅色棒棒，因我們極力勸阻仍無果，只能報警處理，讓她強制被警察帶回偵辦。(Sun News翻攝)

美國佛羅里達州的1家情趣用品店，日前發生1位36歲美魔女前來逛店時，竟直接把商品櫃上的棒棒，放入自己下體裡面把玩，全程還將自己身上的衣服全數脫光，情趣用品店員立即上前阻止這名女子，然而女子竟然完全不理惠，忘我的繼續把玩店內的棒棒，店家最後報警處理，將這名女子逮捕歸案。

根據外電報導，這名36歲的美魔女日前上門光顧佛羅里達州的1家情趣用品店，女子在裡頭閒晃許久，最後她竟然從店家商品櫃上，直接挑選了1組粉紅色的棒棒，而且還當場將自己身上的衣服全部脫光，馬上意亂情迷的開始把玩粉紅棒棒，更是將它放入自己下體深處，讓店內的服務員相當傻眼。

店內的服務員見狀不對，立即上前勸阻這名美魔女，然而美魔女早已陷入情緒發作階段。服務員表示，這名美魔女穿著1件紫色襯衫，並且不斷的把玩店內的粉紅色棒棒，因我們極力勸阻仍無果，只能報警處理，讓她強制被警察帶回偵辦。

員警抵達現場，美魔女仍未受任何影響，持續把玩粉紅色棒棒，直到美魔女看到警察直接站在她的面前，她才驚慌的站立而起，粉紅色的棒棒也順時從她的下體私處掉了出來，警方最後以偷竊和猥褻罪名，將她逮捕歸案帶回偵訊。

(中時新聞網)