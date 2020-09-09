2020天下雜誌縣市首長施政滿意度調查，屏東縣長潘孟安蟬聯榜首。根據一份媒體網路民調，哪位縣市長排名最讓人訝異？潘孟安獲得63％的網友投票，最讓人驚訝。

今年天下雜誌調查首長個人的「整體施政滿意度」，第1名到第4名依次為：屏東縣長潘孟安、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅，彰化縣長王惠美列第19，倒數第三名；另外柯文哲居第21，最後一名。

據《聯合報》的網路投票「2020年天下雜誌縣市長施政滿意度調查出爐，以下哪位的排名結果最讓您訝異？」屏東縣長潘孟安以742票、63％，最讓網友感到訝異；其次就是台北市長柯文哲拿到倒數第一，有229票(20％)的網友表示訝異；接著就是彰化縣長王惠美倒數第三，讓45票(4％)的網友驚訝。

對施政滿意度調查，拿到第一，潘孟安今天則回應說，自己當然壓力大，責任更重，這是必然的。他也表示應該謙卑以對，隨時上緊發條，這是基本態度；這也只是一時的，挑戰、責任隨時都在，所以還是會全力以赴。

(中時新聞網)