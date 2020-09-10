以下四個星座明明就天生運勢不錯，也很求好心切，但總是容易把一手好牌打爛，甚至自毀好運！

▍1. 處女座

處女一直都是吹毛求疵的人，這一點不但被人長期詬病，處女們還總是渾然不覺，甚至把挑剔當成自己獨一無二的「特色」，所以在生活裡總是很惹人嫌。而且處於強迫症晚期的處女，簡直挑剔到極點，事事鑽牛角尖，雖然是以大局為重，但不知不覺就會得罪人，敗壞了好人緣。

▍2.白羊座

一直都覺得白羊座的人很吃虧，本身性子就很直，不懂得轉彎，說話做事都乾脆直率，所以有時候也會不小心惹到別人，就算有時候說的是真話，也擋不住別人的冷眼。另外，白羊總是太過於自信，把事情都想的理所當然一樣簡單，所以很多時候被人當了靶子都不知道，不知不覺中就成為了壞人，—手好牌全軍覆沒。

▍3.天秤座

天秤雖然不討人喜歡，但社交能力很不錯，而且自己又天生愛美，喜歡打扮的天秤更勝一籌。但就是太過以自我為中心，強調自己的感受，以至於失去了很多機會。而且天秤玩心比較重，好看的皮囊注定要花時間維護，天秤也吃不了太苦，他們更強調精神的愉悅，不喜歡每天死去活來去過日子，所以容易被安逸絆倒。

▍4.水瓶座

雖然水瓶很聰明，但很少老闆是水瓶座，因為他們天生不適合當領導人，水瓶腦子轉的快，但不適合為世俗所困，優秀的水瓶早就瀟灑快活去了。可這不代表水瓶是個不成功的人，只是在走上人生巔峰的路上，水瓶的時間肯定比別人更久，因為他們更專注於快樂，不強求，一切都慢慢來，所以難免會讓人感到惋惜。

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(中時新聞網)