全球性的城市藝術節⸺台北白晝之夜，今年選在南港盛大舉辦，延續「跨夜舉辦」、「免費參加」及「公民參與」3 大特色，將台北化身為期間限定的公民美術館、城市舞台與街頭劇場，一同徹夜歡慶這場城市藝文饗宴。

2020 台北白晝之夜以「通電」巧妙譬喻人們與藝術之間的流動，如同南港作為交通樞紐的定位，白晝之夜讓藝術家們的思想創意有如電流般在此匯聚。

今年活動聚焦當代藝術，邀請台灣、法國、英國等近百組視覺裝置藝術家、表演藝術團體共襄盛舉。如澳門新媒體藝術家高德亮的《座標系列－星火》，以雷射光裝置照射南港瓶蓋工廠旁的樹叢草地，讓曾經黑暗的空間綻放漆黑夜裡最明亮的光芒。今年的台北白晝之夜也參與法國街頭攝影藝術家JR 所發起的

《Inside Out Project 裡外翻轉藝術計畫》，由台灣攝影師林科呈拍攝近200 位台電修護處員工的大型肖像，點亮地方歷史與人的故事。

而今年最特別之處莫過於不公布明確的表演名單，而是公告各演出的時間、位置，讓觀眾隨意移動體驗夜間藝術，眾多跨域作品、活動都將於當晚表演開始時正式揭曉。

此次展演場域橫跨捷運南港站到昆陽站，以台北流行音樂中心和首次公開的台電南港區修護處最受矚目，並串聯南港瓶蓋工廠、南港車站、極限運動公園、南興公園等場地。本屆藝術總監林昆穎以多樣化的藝術裝置及演出安排，讓人們自由穿梭於城市與地方文史之間，讓曾是台北工業廊道最東段的南港，也能用藝術照亮富有想像力的夜晚。

2020台北白晝之夜

日期：10/3（六）18:00 ～10/4（日）06:00

地點：南港區

(本文摘自《台北畫刊9月號632期》)

白晝官網

《台北畫刊9月號632期》

(中時新聞網)