股市裡有很多傳說中的俗語，正是你交易上遇到最大的障礙來源。

今天不談K線，因為如果會記得避雷針、誤以為上影線是壓力的人，其實上週的公開文我講得很清楚了。

今天我們討論的是投資人對量的誤解。「價漲量增」、「價跌量縮」，那下一句是？

我經常在演講的場合做這個實驗，投資人很快地就會回答「價量背離」。不，這到底是誰教你的？錯誤的俗語一直流傳，對於你的交易會是很大的傷害。也因為這些俗語滿足了投資人想要的「買低」、「賣高」，就算發現可能是錯誤的也很快就忘記。

如果你真的有興趣學正確的技術分析，那麼對於股價成交量應有的判斷，並不是用成語就行。

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「自救型突破」

技術分析的領域中，型態學講到的是頸線「突破買進」，突破就是突破，並沒有再分類單獨列出一項自救型突破，所以名詞是沒有的，講的是現象。背景是在大盤突然遇到了利空，可是這個利空之前本來攻擊股拉得好好的，卻跟投資大眾一樣都無預警遇到了這個利空而下跌。

於是悄悄的過了一段時間股價又慢慢拉上來，來到突破前一個高點，這時候卻遠比當時的成交量來得低。

怎會這樣？當初不是有人被高檔套牢嗎？為什麼當初那些套牢的籌碼解套了卻不賣呢？這樣就是價量背離嗎？

答案很簡單，當初被套的就是攻擊者的資金，如今又拉上來到同樣的位置，有必要自己賣給自己解套嗎？當然不用。這種突破就稱之為「自救型突破」，屬於攻擊K線的型態之一。

有很多例子就發生在今年武漢肺炎之後。

圖文/林家洋授權提供

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更早的例子也有，這一檔後來漲到99.5元

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五檔掛單的假象意義

自從交易所揭露五檔買賣單之後，做量的方式就透明了，也就是先把五檔賣單掛好，然後自己買著拉上去，在那些價位就形成帶量的假象，你也會看到當沖張數大增。

為什麼需要這麼做？因為散戶普遍相信價漲量增、價跌量縮、價量背離，所以如果要誘使散戶以後進來買，那攻擊資金就需要自己先衝量，散戶看了日K發現量有增加，就會安心許多，也敢買了。

這就是製造假象，你只要想想，真心要賣的人有需要這麼好心先通知市場的投資人嗎？

反而是五檔買單都掛大單在那給人看，這代表有很多資金真的要接嗎？真心要攻擊股價的錢，只會往上用力買高價，而不是掛著等低接，這個假象就是要讓人誤以為有人要低買，才需要更加留意。

簡單的舉一個例子，都很常見。

圖文/林家洋授權提供

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那剛剛一堆掛著的賣單呢？股價創新高後還掛著五檔都是大賣單，更是假象，這是衝量給人看、讓人認為價量俱揚的方式。

對比至109-09-04的漲勢與當沖量

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真正最狂飆是量縮

如果你真的了解了假象，那麼怎樣是真相呢？

當股價來到了散戶已經不會再追高的時候，大多頭市場之下，飆股已經漲翻天後散戶也不會再追買了。請相信散戶通常都是抱著「拉回逢低承接」的觀念，所以股價跌了才是危險的，不是漲的時候危險。

然後，股價的紅三兵來了，卻呈現量縮，這就是因為既然都不會有散戶進來接，也不會被當沖客佔便宜，那就不用再做價量俱揚的假象了，也不用再自己賣給自己浪費交易稅了，所以籌碼越漲越穩定，呈現量縮飆漲。

當你以為價量背離的時候，卻是股價飆最兇的時候。

不過人們往往對於那些狂漲的、自己不會追逐的K線，往往就沒有再花時間研究。

圖文/林家洋授權提供

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如果你想學好K線技術分析

講到這，你還是要相信「價量背離」的判斷嗎？我知道人們無法相信，市場上這麼多人在講的，竟然是錯誤的觀念，就像是上影線叫做避雷針一樣。

你可能看了標題心裡會想：「我才不會相信獅子的鬃毛呢。」可是，你一直相信了價量背離啊⋯⋯

這些年來我的K線教學，往往會衝擊很多投資人固有的觀念；那麼，是時候好好想想，為什麼你本來的那些觀念，幫不了你的操作績效，你也未曾想過那些可能根本就是錯誤的觀念呢？

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※本文由PressPlay專欄作家林家洋授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)