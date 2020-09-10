【回憶殺】資深女星涂善妮臉蛋姣好、演技精湛，曾演出《長官好》、《黃飛鴻與十三姨》及花系列等，是90年代的一線演員，但她接連受到疾病折磨，情路也宛如戲劇般轟轟烈烈，32歲和編劇家李昌民閃婚，未料一年後結束夫妻關係。

涂善妮聽從母親的建議，高中畢業即報考政戰學校，足足當了7個月的女兵，這段時間她遇到初戀情人，由於年代過於久遠，已不清楚交往的過程，只記得對方常常幫她拍照，後來涂善妮轉考東吳大學，兩人受不了遠距離戀愛，便決定分手。

涂善妮就讀東吳時，因緣際會參加台視《強棒出擊》錄影踏入娛樂圈，21歲接下人生首部處女作《還君明珠》飾演「方耐梅」，開啟她近33年的演藝生涯，無論是《軍官與淑女》、《七俠五義之雙姝怨》、《危險關係》、《君子蘭花》等，都有她美麗的倩影。

身為90年代當紅的女演員，涂善妮幾乎每天都要熬夜拍戲，長期下來健康亮紅燈，有一次她拍到一半，「突然手上的刀子掉了下來，然後手也掉下來了，左手忽然間沒有知覺，整個麻掉了…」後來又因心臟疾病開刀、得了甲狀腺機能亢進，決定淡出演藝圈、旅居加拿大調養身體。

涂善妮32歲時，邂逅離過婚的編劇李昌民，交往1個多月赴美閃婚，結果不到1年就離婚，當時引起外界譁然。多年後，涂善妮在節目《大腦先生》透露閃婚閃離的原因，她表示前夫有移民的問題，所以沒有結婚的打算，但男方提議先試婚，如果不合適再撤掉，沒想到被媒體發現，只好正式結婚，並在臺北圓山大飯店補辦喜宴，「但最後結果就是『試不成』，所以不到1年就結束了」經歷過婚姻的她，深刻地了解自己不適合婚姻，因為有太多理想要完成，沒辦法接受乖乖待在家當太太的生活。

涂善妮32歲閃婚編劇李昌民，不到一年離婚收場。（圖／中時資料照）

現年54歲的涂善妮，外型保養得宜、還多了智慧的美麗，且魅力延伸到美國，她的生日2月14日被休士頓定為「涂善妮日」；息影後她投身室內設計，還專研保養品、手工皂等事業，近幾年也有《初戀的情人》、《如果愛，重來》等新作，把單身的生活過得充實、璀璨。

《還君明珠》涂善妮昔閃嫁「不到1年離婚」揭分開真相

(中時新聞網)