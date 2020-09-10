買正向2倍陸股ETF，就能擁有2倍報酬？未必！今年前8個月，滬深300指數、上證100指數累積報酬率超過10%，但連動指數的陸股槓桿型ETF卻未交出兩倍報酬率。專家認為，槓桿型ETF只能短進短出，不適合長期持有，若想要有2倍報酬，又可以長期投資，從陸股原型ETF也能找得到！

正向2倍ETF 報酬也2倍？

國人賭性堅強，很愛買槓桿型ETF，以陸股來說，元大滬深300正2、富邦上証正2是市場買盤的焦點，為陸股ETF成交量最大的兩檔，每天成交數萬張，投資人無非是看上具有2倍的槓桿效果。

不過，買正向2倍陸股ETF，報酬不見得也能夠2倍，統計顯示，今年至8月31日止，滬深300指數、上證100指數累積報酬率分別為17.57%、12.01%，然而，若是長期持有連動此兩檔指數的元大滬深300正2、富邦上証正2，累積報酬僅貼近指數表現而已，並未創造2倍報酬，造成此狀況的原因就在於「標的」玄機，因為槓桿型ETF是投資「期貨」，不同於原型ETF是投資「現貨」，交易成本較高，且有合約到期的價格波動風險，所以不適合長期投資，只能短進短出。

陸股指數VS 正2 ETF

資料期間: 2020/1/1~2020/8/31，資料來源：Bloomberg

不管是元大滬深300正2、富邦上証正2所追蹤的指數成分股均是以「A50期貨」為主，並非是滬深300指數、上證100指數，這樣的設計也讓這兩檔槓桿型ETF績效，注定不是滬深300、上證100的2倍報酬，而且期貨會有結算問題，槓桿型ETF必須每日重新平衡，調整期貨持有部位，頻繁調整的結果自然會墊高交易成本，長期下來，將會一點一點侵蝕到基金淨值。

此外，槓桿型ETF報酬率採單日結算，不像原型ETF是累積計算，復華中國5G通信ETF基金經理人廖崇文指出，指數不會一路上漲，有上有下，若長期持有槓桿型ETF，在單日複利計算下，槓桿效果會互相折抵，報酬率恐將偏離追蹤指數的正向倍數或反向倍數表現，因此，正向2倍陸股ETF無法長抱。

賺2倍報酬又能長投 5G ETF也辦得到

正向2倍陸股ETF每日曝險調整及每日報酬結算的特性，長期持有會讓基金績效偏離2倍報酬，例如今天陸股大盤指數漲5%，正向2倍會漲10%，若是半年後，陸股大盤指數累積漲幅30%，原型ETF也會漲30%，但正向2倍卻不會漲60%。所以，原型ETF可以長期投資，就算市場漲漲跌跌，也能夠逢低布局，但是槓桿型ETF就不行，轉成長投反而會越套越牢。

投資陸股若想要賺到2倍報酬，未必非得正向2倍ETF，原型ETF只要波動度夠大，也有機會創造2倍報酬，長期持有更不用冒著槓桿ETF「時間成本」及「期貨價格波動」的雙倍風險，因為它「等得起」，可以長抱。

例如復華中國5G通信ETF是原型ETF，所追蹤的中証5G通信主題指數成分股均是5G概念股，波動度是一般陸股2倍，也等同是正向2倍ETF波動度，有機會繳出2倍績效。今年以來至8月底，中証5G通信主題指數的漲幅已經超過3成，近乎是滬深300指數、上證100指數的2倍。

復華中國5G通信ETF，採累積報酬，非單日結算，所以，如果不幸被套牢了，被迫只能長期投資，也不要緊，可以長放。並不會有正向2倍ETF無法長投的缺點，但又有接近2倍的波動率，創造2倍報酬的機會，很適合喜歡買2倍槓桿的投資人。

此外，中証5G通信主題指數發布以來，屢屢創新高，但也出現幾次漲多拉回的狀況，震盪幅度不小，不過，每次波段修正後，指數仍能續創新高，主要是受惠於中國國家政策明確及5G產業獲利前景良好。資料顯示，每個波段的平均漲幅約20%~40%左右，出現外在干擾事件後，會造成指數一波下跌修正段，約10~20%的回檔修正，但修正完畢後，就會再度創新高。所以，每個波段的修正，都提供了不錯的進場時機。

中証5G通信主題指數發布以來，各波段漲幅與後續修正幅度

復華投信整理，資料日期：2019/4/25~2020/7/24。資料來源：Bloomberg

由於近期外部因素干擾較多，中証5G通信主題指數表現也拉回整理，但不影響中國5G產業發展，廖崇文認為，5G是陸股未來最強主線，因為中國今年加速5G基站建設，中証5G通信主題指數成分股獲利大躍進，市場更預估指數成分股明年獲利仍持續高速增長，EPS成長率超過3成。由於5G指數波動度高，建議以定期定額或依照指數點位分批進場，若有回檔修正，可以逢低加碼，掌握修正後的進場機會。

(中時新聞網)