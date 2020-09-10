位在希臘島嶼上的歐洲最大難民營摩利亞（Moria）難民營9日突然陷入火海，難民營一夕之間付之一炬。

位在希臘島嶼上的歐洲最大難民營摩利亞（Moria）難民營9日突然陷入火海，難民營一夕之間付之一炬。

位在希臘島嶼上的歐洲最大難民營摩利亞（Moria）難民營9日突然陷入火海，難民營一夕之間付之一炬，當地盛傳難民不滿當局祭出的隔離措施憤而點火，值得注意的是，這座難民營原本規劃容納2,200人，現在卻擠了1.3萬人。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，位在希臘列士波斯島（Lesbos）上的摩利亞難民營被稱為歐洲最大的難民營，原本規劃收容2,200名難民，現在卻嚴重超收，總共住了約1.3萬人，當中超過4,000人為兒童。

不過這座難民營卻在9日稍早竄出熊熊大火，並且在一夜之間全部燒毀。火勢已在9日上午撲滅，許多難民已陸續回去查看自己的住所與家當，除了嗆傷外，當地尚未傳出人員傷亡。

位在希臘島嶼上的歐洲最大難民營摩利亞（Moria）難民營9日突然陷入火海，難民營一夕之間付之一炬。（圖／路透社）

駐紮當地的攝影師毛塔菲斯（George Moutafis）形容，整座難民營已「完全被燒毀」。「摩利亞難民營再也不存在了，整座營區完全被摧毀，貨櫃和帳篷都毀了。」

位在希臘島嶼上的歐洲最大難民營摩利亞（Moria）難民營9日突然陷入火海，難民營一夕之間付之一炬。（圖／路透社）

目前官方尚在調查大火造成的損失程度以及起火原因，不過當地媒體報導，火災可能是人為難蓄意縱火。難民間盛傳，大火可能是難民抗議有關單位因應新冠肺炎疫情祭出的封鎖措施引發。摩利亞難民營本周稍早傳出35人確診新冠肺炎，之後當局對整個營區實施封鎖，希臘通訊社ANA指出，部分確診者拒絕和家人隔離，之後火苗就竄出，不過報導並未獲得證實。

位在希臘島嶼上的歐洲最大難民營摩利亞（Moria）難民營9日突然陷入火海，難民營一夕之間付之一炬。（圖／美聯社）

CNN引述一名匿名難民指出，8日晚間，「部分難民相當憤怒隔離措施，他們升起小火，之後警察來了，開始發射催淚彈，後來火勢愈來愈大，大到我們都必須逃跑。」

另一名來自剛果的難民穆贊格諾（Paul Kadima Muzangueno）表示，是一群未成年難民點的火，「他們到處點火，所有事情惡化很快，警察沒有控制住情勢。」

德國慈善組織「任務生命線」（Mission Lifeline）發布聲明指出，周二晚間，難民因被關在營區內所累積的怒火與絕望大爆發，一開始只是在營區內的新冠病毒站出現口角，之後衝突擴散到整個營區，安全人員發射催淚彈，很大一部分房舍都被燒毀了，難民逃竄到周圍的橄欖樹叢。

「任務生命線」共同創辦人史泰爾（Axel Steier）表示，摩利亞居民面臨極端心理壓力，封鎖措施只是「壓垮他們的最後一根稻草」，「摩利亞難民並沒有被當成人類對待。」

位在希臘島嶼上的歐洲最大難民營摩利亞（Moria）難民營9日突然陷入火海，難民營一夕之間付之一炬。圖為大火發生後，難民被迫睡在路邊。（圖／路透社）

不過也有人指控島上當地極右派居民在聽到難民營有確診病例後蓄意縱火。

目前希臘當局已經對列士波斯島發布緊急狀態。

(中時新聞網)