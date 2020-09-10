歐洲各大職業足球聯賽準備展開新球季，梅西要離開巴塞隆納為什麼走不成，巴西球星內馬怎麼被形容成足球版的「醉後大丈夫」呢？蘿蔔和甜心主播 #呂佳宜 和您分享話題看點~~

雖然受到新冠疫情衝擊，歐洲各大足球聯賽總算在6月起陸續恢復比賽後，完成了2019-20賽季，而且歐冠、歐霸聯賽也在8月打完，分別由德甲的拜仁慕尼黑、西甲的塞維亞奪冠，歐洲甚至連國際賽都恢復進行，在9月展開了新一屆的歐洲國家聯賽。接下來球迷還有彩迷的關注焦點，當然就是2020-21新球季賽事，除了上季腰斬、8月下旬先行開打的法甲，西甲、英超、德甲、義甲9月中旬就要緊鑼密鼓的開踢了！

歐洲足球今年夏天的轉會市場開放到10月2日，雖然台灣運彩是針對賽事開盤，不過各家球隊的補強影響戰力消長，當然也是足球迷和彩迷可以關注的焦點，可以一開季就掌握到各隊戰力，投注起來更為精準！而季前最令人震驚的消息，就是梅西（Lionel Messi）公開表示要離開將近20年的巴塞隆納，但最後雷聲大雨點小，還是沒走成。

梅西吃悶虧 想離開巴薩不放人

梅西為何要走？一是本季他和巴薩高層的關係急速惡化，特別是球季因為新冠役情停賽期間，巴薩高層希望球員共體時艱減薪因應，卻對外放話說球員不願意，氣得作為隊長的梅西出來回應，表示球員當然可以體諒，不能接受高層故意放話讓球員承受壓力的行為。

二來是巴薩近年戰力每下愈況，從2015年之後就不曾贏得歐冠冠軍，而且在歐冠小組賽屢次遭到重大挫敗。本季復賽之後，巴薩先是被死敵皇家馬德里超車，丟了西甲冠軍，又在歐冠8強被拜仁以8比2血洗。33歲的梅西如果想趁自己所剩不多的巔峰時期，或許只剩最後兩年，再度贏得歐冠等榮譽，恐怕得找其他更有競爭力的球隊。

不過梅西最後還是宣布留在巴薩，原來他和球隊還有1年合約，雖然合約有球季結束可以離開的條款，但巴薩堅持梅西必須在6月10日之前執行才有效。梅西很不服氣，原本6月10日已是球季結束，但今年受疫情影響，西甲6月才恢復比賽，難道要梅西把巴薩丟著宣布離開嗎？

巴薩堅持梅西已經錯過無條件解約離隊的期限，後來西甲聯賽也認定梅西目前的合約仍然有效，顯然對巴薩和西甲來說，都承擔不了現在失去梅西的傷害，尤其巴薩將會血本無歸。既然合約有效，巴薩認定要挖角梅西就得支付7億歐元才能買斷合約，當然不可能有球隊願意出這筆錢。

其實雙方對合約認定有爭議，也可以對簿公堂，不過在梅西父親與高層會面後，梅西方面還是決定退讓。梅西強調自己留隊的重要關鍵是，「無論如何我都不可能跟巴薩走上法庭，因為這是一支我愛的隊伍，它給了我一切，我也對巴薩付出所有，我從沒想過要跟巴薩打官司。」

梅西走不了固然是被合約條文綁住，不過他給自己下台階，倒也展現有情有義的一面。只是按照合約，梅西明年夏天還是能走，如果心已不在，未來一年雙方要如何合作，值得觀察。

巴塞隆納前鋒梅西(中)、前鋒蘇亞雷斯(右)不再是隊友了，蘇亞雷斯將轉往義甲尤文圖斯。（美聯社資料照）

蘇亞雷斯去尤文 先跟「他」致意

梅西想離開巴薩的原因之一，還有他的好朋友、烏拉圭前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）已經不在巴薩重建的計畫內了。相對於不惜撕破臉硬留梅西，已經開始季前訓練的巴薩，甚至通知阿蘇不用來報到、自主訓練就好，要他找新東家，據了解阿蘇已經跟義甲冠軍尤文圖斯達成共識，新球季將與C.羅納多（Cristiano Ronaldo）並肩作戰，只剩跟巴薩的合約還有一些程序要處理。

不過蘇亞雷斯要去尤文，一定要先跟一個人打招呼，就是尤文的隊長基耶里尼（Giorgio Chiellini）。阿蘇在2014世界盃小組賽對義大利之戰，出現了爭議的咬人行徑，受害者就是基耶里尼。據說這次和尤文敲定之前，阿蘇還先打電話跟基耶里尼致意，球場上沒有永遠的敵人，雙方也盡釋前嫌，可望在未來並肩作戰。

巴西球星內馬失意歐冠決賽，未料竟在度假時感染新冠病毒。（路透資料照片）

醉後大丈夫足球版 內馬染新冠

不過除了戰力補強，各隊還有一個共同變數，就是新冠疫情。像上個球季因為疫情腰斬的法甲聯賽，新球季比較早在8月下旬開踢，只是踢到歐冠決賽的巴黎聖日爾曼（PSG），被允許到9月10日才展開新球季，結果包括超級巨星內馬（Neymar）在內，PSG竟然有7個人確診新冠，全隊也緊急採取防疫隔離措施。

內馬中鏢被外界形容為足球版的「醉後大丈夫」，因為PSG球員在歐冠決賽之前都接受過新冠檢驗，沒有問題才能比賽。結果比賽踢完放假，內馬和狄馬利亞（Angel Di Maria）、帕瑞德斯（Leandro Paredes）去西班牙的小島度假，這3人歸隊後都被驗出新冠病毒，想必度假期間都玩瘋了沒在防疫。後來阿根廷前鋒英卡迪（Mauro Icardi）、智利門將納瓦斯（Keylor Navas）和巴西防守中場馬基紐斯（Marquinhos）都染疫，甚至去法國隊報到的姆巴佩（Kylian Mbappé）也成為最新的感染者。

此外，英超曼聯的法國球星普巴（Paul Pogba）也確診新冠，讓他無法參加9月的歐洲國家聯賽。之前復賽期間，各隊都採取嚴格的防疫措施，沒有意外染疫的消息傳出，顯然當時被管得太緊，球星們一放假也跟我們民眾一樣「報復性出遊」，如果不注意的話，可能有不少人會趕不上新球季開踢，彩迷下注前也要掌握好相關資訊！

(中時 )