高雄花季飯店搶攻銀髮商機，推出「長青專案」，住宿就送高鐵票。（柯宗緯攝）

高雄花季飯店搶攻銀髮商機，推出「長青專案」，住宿就送高鐵票。（柯宗緯攝）

「九九重陽節」即將到來，高雄花季度假飯店提前祭出銀髮族優惠，鼓勵長輩們走出戶外，南下高雄享受南部的悠閒慢活，推出「長青專案」，即日起至10月底，如65歲以上長輩搭高鐵南下入住花季，憑高鐵票根，不限距離，就送高鐵單趟費用。

花季飯店表示，為改變銀髮族群旅遊習慣，整合周邊景點，打造專屬長輩的客製化旅遊體驗，從交通接送開始，讓長輩的需求被照顧到，並滿足同遊者的各自需求，再造旅遊新型態。

「長青專案」的秘境健走行程，先有專車接駁至彷彿身處月球的國際知名惡地「月世界」，再轉往綠意盎然的大崗山生態園區，從高處遠眺全高雄美景，更有專屬大崗山的秘境景點。讓長輩們在享受芬多精的健走行程中，還能見到國際少見的特殊地形。

主計處最新統計，65歲以上銀髮族已超過總人口的15％，成為不可忽視的銀光商機，工研院推估銀髮商機將在2025年達到新台幣3.6兆元，觀察近年國旅客群變化，65歲後的銀髮族已占全台旅遊人口近2成，而旅遊市場客群也隨之出現結構性的轉變。

高雄花季度假飯店經理黃慧萍表示，銀髮旅遊是未來趨勢，花季從南台灣率先開跑，除了在飯店可以放鬆泡湯泉，從接駁、旅遊、飲食等，都盡量符合長輩的需求，讓長輩被照顧到，並滿足同遊者的各自需求，打造樂齡旅遊新型態。

這次花季在九月搶先推出「重陽敬老，高鐵我出」的銀髮旅遊專案，就是希望全台灣的旅遊業者可以一起跟進，推出銀髮行程，替所有辛苦大半輩子的長輩謀更多的旅遊福利，也減輕同遊的子女的壓力與負擔，讓長輩和同遊者都能玩的盡興。

(中時 )