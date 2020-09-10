20200909中天新聞 丁允恭成府院破口！ 曾著燒國旗衣、批藝人毀質感

總統府前發言人丁允恭遭週刊踢爆渣男行徑，昔遭他批評「摧毀城市質感」的綜藝大姐大白冰冰，今(9號)晚間終於打破沉默，在直播中反擊丁允恭「我的來去高雄比較沒有質感，還是你當個渣男比較沒有質感？」、「摧毀國家質感」，言詞相當犀利。

丁允恭私下荒唐一面全曝光，被週刊踢爆他不僅曾劈腿4女，還逼一位電視台女記者墮胎，更扯的是，他更把辦公室當炮房，在擔任高雄市新聞局長期間，於局長室與記者女友發生性關係，對比他昔日義正嚴辭地在臉書開酸白冰冰「摧毀城市質感」，相當諷刺。

對此，白冰冰今晚在直播中透露一群記者找她，但她只能說抱歉，因為真的不想回應，「別人的性器要去跟誰接觸，也沒有我的事。」不過她也提到當初拍一支《來去高雄》MV就遭丁允恭批評摧毀高雄城市質感，這頂帽子扣的未免也太大，「為什麼非你族類你就非要把對方逼死不可，那這時候我可以逼你嗎？我的《來去高雄》比較沒有質感，還是你當個渣男比較沒有質感？」

「我比較沒辦法想像說，在他的辦公室、在他的辦公時間，門關起來一片門薄薄，裡面難道都沒有呻吟聲嗎？」白冰冰不禁質疑難道外面的職員都沒聽到嗎，「你們是容忍他這樣？還是覺得那是沒關係，對方是記者OK的？」更直言這樣的人還能擔任重要職務，並擺在我們國家重要團隊，他有沒有摧毀我們國家質感呢？

(中時新聞網)