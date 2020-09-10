2011年，海豹突擊隊(SEAL)狙殺了賓拉登（Osama bin Laden），美國算是為911事件報了大仇。然而這場突擊行動還留了一個謎團，就是美軍不慎墜毀了一架直升機，雖然它的全貌未知，卻從殘留的奇特尾旋翼，得知它必定是一種匿蹤黑鷹直升機。前陣子，網路流傳了一架可能是匿蹤黑鷹前身的照片，似乎在暗示，神秘的匿蹤黑鷹已將要逐步解密。

我們很強(we are the mighty)報導，網路一直是很好的放消息管道，最近網路軍事論壇，傳出一張長相特異的黑鷹直升機，照片沒有變造，而且細節清楚，顯然這位匿名的貢獻者，有意分享匿蹤黑鷹的一些故事，並且他知道這些機密已經不會違反保密協議(NDA)。

根據該消息來源，這型匿蹤黑鷹算是初期版本，時間約略在1989或1990年，地點是著名的試飛中心-愛德華空軍基地(Edwards Air Force Base)，名稱叫「YEH-60A」。這架黑鷹在外型上改裝了許多有稜角，包括機鼻與發動機艙，排氣口的部分也做了偏折，而它的主旋翼軸也有明顯的修改，顯然都是為了降低雷達訊跡。據稱，這型直升機生產了6架。不過，它也並不是賓拉登突襲時的匿蹤黑鷹，因為尾旋翼的部分不同，YEH-60A 的尾旋翼沒有修改，而我們對於匿蹤黑鷹，唯一的線索就是它具有一種類似RAH-66科曼契匿蹤直升機的機尾。

賓拉登突襲行動時，不慎墜毀的「匿蹤黑鷹」殘骸，海豹隊員把其他殘骸都毀得很徹底，只有這部分較為完整。(圖/美聯社)

匿名消息來源進一步說明，參與該計劃的人將YEH-60A 稱為「黑黑鷹」(Black Blackhawk)，意思是它真的的很黑，直升機表面有一層吸收光線的材質，不容易反光，看上去都像鬼魂。

報導稱，對「黑黑鷹」進行測試的同時，另一個重要的計畫，也就是洛克希德的YF-22原型機，也在離機庫不遠的地方進行了測試。據說，由於兩個研發團隊是不交流的，洛克希德的工程師們第一次看到YEH-60A及其套件時，也曾感到困惑。

許多航空迷與都市傳說追求者，知道愛德華基地會測試神秘飛機，因此研發團隊為了保密，「黑黑鷹」的試飛，必須在日出前一小時前就出發，然後日落後一小時才返回愛德華基地，以免那些好事者發現到它。

如今，黑鷹直升機的後續機種已在競標當中，因此匿蹤黑鷹的機密性自然也會降低，這或許就是開始解密並釋放消息的原因吧！雖然這已經是30年前事情了，但是仍然是很有趣的故事。

(中時新聞網)