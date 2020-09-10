前總統府發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，將局長辦公室變成炮房，大搞性事，事後更要求女方三度墮胎，遭到猛烈批評，也有不少網友點名民進黨「不分區議員」王浩宇，直問「為什麼今天王先生超安靜」。

總統府發言人爆醜聞，成為網路熱搜字，PTT八卦版也討論不斷，就有網友質疑，表示自己跑去王浩宇的臉書翻了又翻，王浩宇卻異常安靜，一篇討論丁允恭的文章都沒有。

PTT網友質疑平日喜歡打抱不平的王浩宇為何這次都不說話 (圖／本報資料照、黃捷攝)

該網友不解說，上次民眾黨蔡宜芳上摩鐵事件，印象中王浩宇連續洗了好幾篇文章，為何這次卻如此安靜？

鄉民看到紛紛留言：「綠色是裝死的顏色」、「連藝人離婚都能發文的人今天好安靜」、「因為民眾黨沒有台灣價值啊」、「王議員不趕快說句話嗎」、「你怎麼還會期待佛地魔」、「96%的人都閉不做聲，以後又說八卦都被4%佔據」、「只要有台灣價值，不要犯法選民都可以接受囉」。

(中時新聞網)