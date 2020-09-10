位網友貼出自家員工打上下班卡的記錄，全網一看到打卡單上「精美數字」直接嗨翻，直呼：快加薪！(摘自爆廢公社)

現在還是有許多公司要求員工打卡記錄上下班時間，一位網友貼出自家員工打上下班卡的記錄，被全網評為優秀員工。據打卡內容，不但員工全勤、沒有早退，更輕一色都在同一個時間點打上下班卡。全網一看到這精美數字直接嗨翻，直呼：老闆快加薪！

原PO在「爆廢公社」貼出一張員工的打卡記錄，根據畫面指出，該名員工不但保持全勤，每天不遲到、不早退，非常準時的打卡。特別的是每天上下班時間都「完全一致」，準確地固定在同個時間打卡。讓原PO詢問「遇到這麼準時的員工，你是老闆你會怎麼做？」

貼文一出，精美的打卡時間果然驚艷全網，紛紛表示「時間要抓那麼準也不簡單耶」、「加薪了啊，時間管理大師耶」、「壓線達人」、「這真的很不容易耶」、「肯定是強迫症」、「都29分太厲害了吧，有夠會抓時間」。

雖然有人指出，應該要看工作能力，不是看下班時間。但絕大部分人都認同，能夠準時上班下班，代表該員工非常有時間觀念，非常值得嘉許。「時間管理非常好，這種員工效率異於常人」、「通常要打這種數字都會早到」、「員工提早上班叫應該，準時下班也是應該呀」、「不然留下來摸時間浪費水電資源假裝上班有比較好嗎」。一位網友表示，若有這麼準時的員工，「我一定每年加薪100%，年終多給半年，特休隨便他用，給予特殊條件留用。」

(中時新聞網)