政務委員唐鳳9日晚間在臉書告知網友，她的Instagram 帳號開張了。唐鳳還說，在她悄悄開張的過程中，默默地破萬人，感謝大家的關心。

唐鳳9日晚間在臉書問候大家早安、午安、晚安，還問候臉書網友，無論你現在身處地球哪裡，她只想讓大家知道，她的 Instagram 帳號 @digitalminister 悄悄地開張囉。

￼唐鳳說，在悄悄開張的過程中，也就默默地破萬人了，萬分感謝大家關心。趁這個機會，她也和朋友們分享一下，在她的 IG 可以看到許多限時動態，還有特色hashtag（像是 ＃唐鳳關心您）。

￼唐鳳還說，希望大家可以透過她的 IG 與她一起發掘我們身邊有趣的人事物，舉凡青年參與、社會創新、隨手一拍的小吃美景、她的推薦書單和時尚態度等等，都會在IG登場！

有熱情網友回應，本來關了 IG，要為唐鳳重新開張；還有網友說，為了唐鳳要開始用IG。

(中時 )