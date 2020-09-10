台北市長2022年的改選因為傳出蔣萬安已經被國民黨內定參選，意外成為討論話題，資深媒體人周玉蔻更指稱，蔣萬安這麼早表態，是因為前高雄市長韓國瑜對台北市長大位有想法，所以提早卡位；而周玉蔻近日又稱，比起國民黨對於北市初選開始有競爭，民進黨卻是「人人怯戰」，2022在台北市恐怕玩完了！

周玉蔻在政論節目中指出，下一屆台北市長選舉中，如果民進黨不在早點推出人選進行卡位，恐怕也不用選了，她直接當面問民進黨發言人顏若芳「你們還有一軍嗎？」國民黨未來要派出的可能是蔣萬安、可能是韓國瑜，但是民進黨有任何人是「能打的」嗎？

周玉蔻直言，民進黨黨內可能有很多「無聊份子」想表態參選，像吳思瑤、何志偉，但是他們根本就選不上，「選不上的人蹭甚麼蹭？」而民進黨黨內的新竹市長林智堅、基隆縣長林右昌就是不錯的人選，但是周玉蔻卻直言，他們敢離開自己的根據地嗎？肯定不敢，那麼民進黨2022在台北市就得面對現實，已經完了。

(中時新聞網)