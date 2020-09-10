富宇慈善基金會攜手清景麟基金會，共同協助那瑪夏民權國小整修毀損木地板。（柯宗緯攝）

清景麟教育基金會董事長林聰麟則回憶與那瑪夏的緣分，從4年前每月一次的志工活動開始。（柯宗緯攝）

高市偏鄉那瑪夏民權國小曾遭遇莫拉克風災侵襲，雖然後續在台達電及各界善心人士協助下重建，但原先設計的木地板，卻因山上潮濕多雨氣候逐漸毀損，不堪使用。清景麟基金會獲悉，居中牽線富宇慈善基金會捐助30萬元，協助翻新校舍，提供學童安全的讀書環境。

富宇慈善基金會繼去年的霧峰四德國小木地板修繕後，今年與清景麟基金會攜手，再助那瑪夏民權國小整修毀損木地板，同時與校方合作，9日舉辦一日校外教學，邀請學童參訪台中知名地標國家歌劇院，為學童送上別開生面的開學禮。

清景麟教育基金會也從2017年起投入那瑪夏民權國小教學發展，偶然發現校舍木地板因山區潮濕多雨的氣候逐漸毀損，外露的鐵釘，或因地板損壞產生的高低落差，常使學童因此絆倒或弄傷腳底，成為校園的安全隱憂。

今年長期耕耘社會公益的富宇慈善基金會，在清景麟教育基金會牽線下，也投入30萬元經費，作為整建木地板之用，預計近期開始招標施工。

富宇建設執行長張世欣指出，富宇用心蓋好房子，對弱勢族群及社會公益的濟助，同樣抱持長期且永續經營的態度，「取之於社會，用之於社會」，樂見在行善的路上，有志同道合的企業同行，期盼整合集團的營建專業和企業資源，為社會帶來更多正向的力量。

清景麟教育基金會董事長林聰麟則回憶與那瑪夏的緣分，從4年前每月一次的志工活動，4年來除了陪伴、發現需要，也深感「一個人的力量有限，一群人的力量無限」，於是推動「公益同行」計畫，以實際行動帶動善的影響力。

除此之外，聽聞位處偏鄉的那瑪夏民權國小，許多學童未曾到過台中、也未曾見過國際知名建築，富宇慈善基金會也與清景麟教育基金會及校方三方合作，9日捐贈儀式會後，舉辦一日校外教學，參訪世界級知名地標「國家歌劇院」。

(中時 )