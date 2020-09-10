天后王菲2016年曾久違舉辦演唱會《幻樂一場》，後又難得接下實境秀節目《幻樂之城》，去年一度頻傳有望復出，但後來不了了之，近日王菲久違公開亮相，在直播節目與大陸阿里巴巴集團創辦人馬雲隔空合唱，掀起陸網熱烈討論，尤其王菲的凍齡模樣讓大家讚嘆不已。

直播中，王菲和馬雲線上對唱《如果雲知道》，不只一起飆高音，還幽默把歌詞改編為「逃不開淘寶的牢」，唱完接著隔空舉杯示意，看來默契十足，而網友看到兩人合唱畫面，紛紛打趣虧「不知道該羨慕馬雲，還是要羨慕王菲」、「這是什麽跨次元合作啊」、「原來有錢真的萬能」。

馬雲和王菲隔空合唱《如果雲知道》，逗趣改編歌詞。（圖／翻攝自微博）

王菲狀態相當凍齡，完全看不出已經51歲。（圖／翻攝自微博）

特別的是，51歲王菲留著一頭俐落短髮，髮尾稍微挑染，身穿白色T恤搭配淺藍色牛仔褲，打扮簡單大方，僅化淡妝也能看出膚況很好，更顯得五官精緻立體，十分凍齡，完全不像年過半百。

直播一結束，「王菲狀態」立刻登上微博熱搜第一名，眾人紛紛驚呼「也保養得太好了吧」、「這狀態！不開演唱會說不過去」、「依舊是那個一出來營業就上熱搜的女人」，直誇天后歌聲依然空靈動聽，敲碗希望女神趕快復出。

(中時新聞網)