台一線枋山段9日晚間發生嚴重死亡車禍，1名行人路過南下路段時，疑遭車輛撞擊輾過當場死亡，身體還疑似被分成兩半，路面血跡斑斑，肇事者逃逸中，警方正積極調閱監視器追查。

「是我後面的車撞的！」這起死亡車禍在臉書社群引起討論，有名郭姓男子自稱是目擊者，他說，當時他有看到該名行人（死者）拿著拐杖走在路中央，不曉得是盲人還是行動不便，當下他閃過了行人，不料他後面的車子來不及剎車就撞了上去，他有聽到緊急剎車聲，然後後面那輛車就停在路上了。

(中時 )