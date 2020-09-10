枋山晚間驚傳死亡車禍 路人遭輾斃肇事者逃逸 00:572020/09/10 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台一線枋山段9日晚間發生嚴重死亡車禍，1名行人路過南下路段時，疑遭車輛撞擊輾過當場死亡。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台一線枋山段9日晚間發生嚴重死亡車禍，1名行人路過南下路段時，疑遭車輛撞擊輾過當場死亡，身體還疑似被分成兩半，路面血跡斑斑，肇事者逃逸中，警方正積極調閱監視器追查。 「是我後面的車撞的！」這起死亡車禍在臉書社群引起討論，有名郭姓男子自稱是目擊者，他說，當時他有看到該名行人（死者）拿著拐杖走在路中央，不曉得是盲人還是行動不便，當下他閃過了行人，不料他後面的車子來不及剎車就撞了上去，他有聽到緊急剎車聲，然後後面那輛車就停在路上了。 (中時 ) #台一線 #枋山段 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 爆料丁允恭是渣男 記者前女友慘被新聞圈封殺 - 社會 蘆洲惡外婆虐死6歲孫 鐵鍊繞脖再狠拔指甲 法院重判無期徒刑 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 80歲男老當益壯強強滾 美女菲傭遭淫魔手摧殘崩潰 - 社會 受不了「檢舉魔人」！前319槍擊案檢察官怒提行政訴訟 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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