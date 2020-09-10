民進黨強硬開放瘦肉精美豬、牛進口，引發不少豬農與小吃店擔憂，但南投埔里一家羊肉羹小吃店，卻因老闆與顧客討論美豬，引起一名路過的綠粉不滿，嗆老闆「說政府壞話」、「侮辱蔡英文」，號召「有台灣意識」的網友抵制，更在Google評論嗆「紅統派」，並留下一星負評，引發熱議。

埔里當地一家擁有28年歷史、頗具知名度的愛蘭讚哥羊肉羹因老闆與顧客討論美豬牛與健保費率議題，遭一名潘姓綠粉冠上中共同路人名號，還給一星並號召抵制。老闆兒子8日下午在臉書社團《埔里人》還原真相。

該名潘姓綠粉不滿老闆抱怨美豬政策，到Google評論嗆「紅統派」並給一星負評 (圖／翻攝自Google評論)

老闆兒子表示，事情發生在上周五，父親正在與熟客泡茶聊天，剛巧聊到美豬議題，其中一名熟客不滿蔡英文政策抱怨，引起當時正在店內用餐的潘姓綠粉不滿，當場怒嗆他們不會再上門，更稱他們「說政府壞話」、「侮辱蔡英文」，事後更在臉書社團上號召抵制，並到Google評論寫下「紅統派」，給一星負評。

老闆兒子無奈說，政治人物本來就容易意見相左而各自擁有擁護者，但不代表可以不尊重其他擁護者的意見，今天收到負評不是食物難吃或服務不好，只因政治立場不同，小小店家實在經不起被這樣誣衊而造成影響生意。

老闆兒子強調，自己藍綠、非藍非綠的政治人物都投過，誰做不好無法為百姓好好服務，大家就會有更佳的選擇，雖然也有人可能確實都偏向某個政黨或政治人物，不是不行，但必須在之中學會尊重別人的意見和選擇。

不少網友看到後紛紛前往給予五星評價，為店家平反，更痛批「原來現在都不能批評政府」、「吃的也能扯到政治，真心覺得佩服！民智未開的代表」、「你們東西很好吃，力挺！」、「每次回埔里都一定光顧」、「好可怕，立場不同就攻擊別人！我決定明天就去買來吃」、「用新台幣下架你們餐點 好吃到爆」、「綠色小人，要是我在場，我一定罵的更兇，我聽你說完，我就想罵三字經了」。

(中時新聞網)