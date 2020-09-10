前總統府發言人丁允恭遭週刊爆劈腿4女、逼前女友墮胎，甚至在高雄市府辦公室「打砲」，9日向總統請辭獲准。對於Y女表示曾向前高雄市長陳菊陳情反應此事，陳菊「僅口頭告誡」。對此，資深媒體人陳揮文也在節目中回應。

《鏡周刊》昨報導指出，爆料的Y女描述，丁允恭當時經常要她穿著露出屁股的短裙，搭配網襪、高跟鞋等性感服裝去找他，兩人會在辦公室進行性行為，甚至拍攝影片，讓她自覺「好像妓女一樣」，而且丁讓她2年內墮胎3次，費用甚至是跟同業借的。

對於丁允恭一事，陳揮文9日則在《TVBS》「新聞大白話」節目中表示，Y女所周刊透露曾向陳菊反應，卻遭輕輕放下，陳菊目前也未針對此事出面回應，陳揮文認為，他個人研判，陳菊當時是知情的，且選擇原料、包容。

陳揮文強調，「在陳菊的高雄幫，犯錯是可以原諒的，且大家也曉得綠色是原諒的顏色」。他舉例「前高雄市副市長吳宏謀、陳清德、時任陳菊時期高雄市政府辦公室主任曾文生，後來也都高升經濟部政務次長(當時被控偽造陳菊「凡那比颱風」當天的行程表，被判拘役15天)」。

他認為，「若周刊爆料所述為真，那陳菊應該出來說明，當時對此案瞭解到何種程度，陳菊在道義上、又身為女性，且身為監察院長，應該有責任出來處理這件事」。

(中時新聞網)