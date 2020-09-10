南投縣某一所高中爆出女同學長期遭男同學性侵，並遭男同學拍下裸照，還揚言自己的父親是警察，若敢說出去就將曝光裸照！爆料者指控校方及轄內警方冷處理，校方回應，一切皆照程序走，針對網上不實指控已報案，另外警方則表示，於今年4月受理此案，目前由法院審理。

1名網友利用臉書社團爆料，南投某所高中有女同學長期遭男同學性侵，從高一就被威脅幫男同學口交，且多次性侵，還拍下裸照威脅她，並揚言，自己的爸爸就是警察！若敢說出去，就曝光裸照，並且還要爸爸對其家人不利等，讓女學生心生畏懼。

女同學曾到派出所報案，但警方疑似冷處理，警方回應，該名男同學的父親的確是警察，但警方並無冷處理，獲報後積極也偵辦，此案也已移送地檢署，目前由法院審理中。

這名爆料者也在文中質疑校方並未妥處理，繼續讓2人同班，到高三才分班，校方則回應，為保護學生，不做太多回應，也強調針對性平、霸凌、毒品等重大案件均會介入處理，依法規處理。至於網上爆料者內容不實，並公開附上男學生照片，對此已向警方報案。

南投縣政府教育處表示，縣府會積極督導管控，學校也確實開案調查，會依據性平法辦理。

(中時 )