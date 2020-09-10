前高雄市長韓國瑜卸任之後，一直輕居簡出。韓粉希望快點看到韓國瑜復出，前立委孫大千對此表示，至少到年底之前，韓國瑜不會有太多太大的積極動作。他認為，不管韓國瑜未來要不要重新再出發，他都要先完成「休息、養傷、沉潛、思考」這4件事。

國民黨中評委林松竹建議，黨中央應徵召韓國瑜、前主席朱立倫兩人參選2024總統大選。也有名嘴直指韓國瑜下一個目標可能要參選台北市長或桃園市長。

韓國瑜頻頻與韓市府幕僚餐敘是否有意東山再起？孫大千接受香港媒體《中評社》專訪時表示，讓韓國瑜休息到年底再說，至少到年底之前，不會有太多太大的積極動作。現階段韓國瑜要做的事就是：休息、養傷、沉潛、思考，不管韓國瑜未來要不要重新再出發，他都要先完成這4件事，這4件事，都需要時間，並不是在家睡覺一個禮拜。

孫大千指出，過去這3年來，韓國瑜都是傷痕，就算每挨一刀流一點血，血都快流乾了。所以韓國瑜必須要先養傷，必須先沉潛。如果不沉潛，會繼續成為民進黨的提款機。民進黨會不斷地消費他，政論節目也會每天不斷討論，放大他所有的語病，不斷雞蛋裡挑骨頭，所以韓國瑜要先暫時脫離戰場。

(中時新聞網)