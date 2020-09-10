中華開發資本旗下中華開發創新基金，以中華開發創新加速器（以下稱「開發創新加速器」）榮獲今年合作夥伴LINE頒發的「Best corporate partner of the year」獎項，彰顯開發創新加速器在新創圈獲得肯定。開發創新加速器致力成為台灣的新創平台，提供國際資源串接，使新創業者藉由平台向國際同時推展業務及獲取資源。

2017成立至今，中華開發創新基金在網路雲端、物聯網、移動互聯網及次世代電子商務等四大領域展開投資的同時，以開發創新加速器作為新創平台，為新創業者提供資源及服務。

開發創新加速器總經理郭大經表示，對於新創來說，最難取得也最迫切需要的就是國際資源。因此，開發創新加速器以中華開發超過60年的投資經驗與提供平台，串連諸多合作夥伴，例如與Line及高通透過各種形式的合作，釋出珍貴的國際企業資源及產業研發經驗，目的就是積極為新創串接國際。

以開發創新加速器合作夥伴LINE為例，2015年為扶育台灣新創所設立「LINE 新星計劃（LINE PROTOSTAR）」，目標是鼓勵新創團隊運用其平台資源開發不同應用及服務，打造客戶黏著度更高的行動生活圈。

LINE提供新星計劃多項平台資源，同時深知新創的成功也須考量諸多面向、商業模式必須經過不斷的驗證，與開發創新加速器緊密合作，LINE提供技術串接、加速器提供投資及創業經驗，雙方聯手，陪伴新創在關鍵時期走好每一步。

郭大經再以高通為例，說明全球無線通訊科技創新領導者，如何帶領台灣新創與國際接軌。高通以先進技術協助全球夥伴提升競爭力，協助全球各產業生態系發展，從去年開始的「高通台灣創新競賽（Qualcomm Innovative in Taiwan Challenge）」協助支持台灣資通訊業生態系加速成長，並提供入圍團隊獎金及育成計畫，包括商業諮詢、技術輔導，及智財培訓等。今年開始與開發創新加速器合作舉辦培訓講座，分享創投評估重點及產業發展趨勢。

無論是LINE或高通，作為大型國際公司，都在協助台灣新創走向國際。LINE為新創帶入創新經驗、財會課程及最珍貴的企業經營經驗及資源；高通致力提升台灣新創團隊的研發實力與產品競爭力，加速鏈結國際。郭大經指出，串接、提供新創所需的各式資源，就是開發創新加速器的平台角色，未來將持續為新創引入資源、帶出國際。

(中時 )