總統府前發言人丁允恭被爆桃色醜聞，請辭獲准。桃園市議員牛煦庭認為，觀察最近府方人事異動，包括前副秘書長劉建忻轉任考試院秘書長等，接下來要看補上什麼樣的人，再來作判斷。

牛煦庭接受香港媒體《中評社》專訪時表示，丁允恭這樣的行為，根本是荒腔走板，要求廟堂之上的人行為端正，本來就應該。況且丁允恭之前在高雄市府新聞局任職，高雄市府都不知情嗎？還是市長知情，卻沒有處理？丁的老闆是全體人民，因為是全民納稅給的薪水，這些都應該受到公正的檢視，不能以辭職卸責了事。

牛煦庭直指，以前大家都期待政治人物是聖人，現在大家把標準放寬，可以允許說錯話，但是不能允許毫無下限，無論市府新聞局長或擔任府發言人，花著納稅人的錢聘用的政務高官，一樣也是人民公僕，現在位居廟堂之上，擔任政府機構的門面，好歹也要端端正正、乾乾淨淨，這樣要求有困難嗎？

牛煦庭分析指出，最近總統府前副秘書長劉建忻轉任考試院秘書長等一連串人事異動，丁允恭為何在這個時間點被爆料，而且還是第二波才請辭獲准。總統身邊的人這樣密集調動，有人快樂離開、有人被迫下台，顯示總統在重新整理她的權力，有點回收的趨勢，接下來要看補上什麼樣的人，再來判斷。

(中時新聞網)