民雄大士爺祭8日起開跑連續3天的祭典，除晚上民雄街上猶如夜市般熱鬧外，還有一連串祈福活動及科儀，9日下午在民雄鄉文化路文隆橋下溪畔放水燈，大士爺廟董事長周漳炎說，放水燈是要邀請水域孤魂上岸吃普度、接受民眾祭祀。
10日下午的放水燈科儀，由黃瑞村帶領放水燈隊伍，繞行四城門後，到文隆橋下舉行科儀，隊伍還未到，橋邊就擠滿了觀看科儀的民眾，還有攝影師前來捕捉畫面，不少家長帶著小朋友了解這項民俗儀式。
隊伍到橋下後，民雄鄉長何嘉恒、文觀局長許有仁、大士爺廟董事長周漳炎率廟方董監事跟著法師誦經後，將5座屋宇及108朵蓮花施放至溪水中，猶如向好兄弟發「邀請卡」引導孤魂野鬼浮出水面，到陽間接受眾生祭祀，至於為何要燃火則是為了讓孤魂野鬼能看得到路歸位。
另，除普度儀式外，嘉縣文觀局及廟方也請來歌手、團體表演，讓祭典更加豐富，包括昨晚的台語美聲天后向蕙玲、粉紅藍樂團PinkBlue接力開唱；今天盂蘭盆會則有曾受邀至東歐、德國等地表演的捏麵達人巫俊德，為嘉義好神創作看牲及看桌。
(中時 )
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