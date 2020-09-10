晉級選手之一王柏峰。（統一提供）

晉級選手彼得潘烘焙坊－賴昱銓。（統一提供）

兩年舉辦一次的「第四屆UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣區選拔準決賽」於9日公布成績，比起以往作品多講究華麗外觀，本屆選手回歸麵包風味上的著墨，展現其多樣化且純熟的工藝技巧，入圍決賽的作品在風味上既保留了台灣特色，也兼顧國際口味以及市場性。

經過一番激烈競爭後，最後由王柏峰、邱宏宇、徐銓蔚、黃佳政、黃鈺翔、賴昱銓入圍決賽資格。將挑戰年底動態決賽，冠軍將可以獲台幣50萬元高額獎金，也將披上年度烘焙王的榮耀、代表台灣赴法國參加世界麵包大賽。

值得一提的是，本屆UniBread藝術麵包項目，以「音樂」為題，參賽選手多以復古、懷舊、經典為主題，以細膩的雕塑工藝重現留聲機、唱片機的美好過去；或復刻兒時回憶，啟動迴轉木馬帶來樂園歡樂的音韻；更以烘焙向麥可傑克森、披頭四、皇后合唱團等星光傳奇致敬彷彿透視覺就能聆聽到旋律縈繞。

(中時 )