中國（北京）電競產業重點項目發佈會9日在北京舉辦，主題為「競達天下，技贏未來」。據普華永道發佈的《全球娛樂及媒體行業展望：2020-2024年》報告統計，大陸在2019年已超過南韓及美國成為全球第一大電競市場，未來5年複合年增長率將達到14.4％，至2024年收入將高達6.7億美元，而贊助收入和媒體版權收入將成為大陸電競市場增長的主要動力。

根據新華社引述普華永道審計部合夥人莫斌表示，大陸電子競技近年發展迅速，成為電子競技熱潮的中心，上海、成都等地成為許多大型電競比賽的舉辦城市。反映出核心觀眾群體的不斷壯大，大陸將繼續成為全球第一大電競市場。”

發佈會上，HT Square核桃社電競生活空間也正式對外發佈，將作為以電競文化為主題的生活娛樂中心，預計9月底開業。華體電競公司副總經理張勇表示，該空間提供以數位體育為主的競技、表演、訓練、社交和生活服務，包括電競功能區、休閒體育區、VR體驗區、文化創意區、文化生活區、休閒餐飲區等6大分區。

(旺報 )