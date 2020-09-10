本月9日舉辦的2020騰訊全球數字生態大會上，微信團隊盤點今年以來小程序的商業化表現和關鍵能力。截至8月小程序商品交易GMV（網站成交金額）年增率達115％，品牌商家自營GMV也年增210％。其中增長最快的行業為日化、奢侈品、購物中心和百貨。

據大陸DoNews報導，在微信小程序直播2月啟動公測後，商家可以通過小程序實現使用者互動與商品銷售的閉環。資料顯示目前已有近10萬商家開通了小程序直播。

微信方面表示，將在多方面拓展小程序直播能力。首先持續擴大開放類目，由最初的自營、電商平台類目，拓展到餐飲、生活服務、旅遊、教育、金融等子行業，同時也進一步降低准入門檻，新增覆蓋5.2萬商家。

另在微信小商店方面，已支持售賣的商品類目超過2000個。未來小商店將在完善基礎功能、建生態、通場景3方面發力。例如進一步降低工具各環節的門檻，同時提供多行業範本，解決線上線下各類型商家需求，並針對小商店提供一鍵搬家、商品及物流管理、ERP等一系列配套服務。

同時，微信小程序也將把跳轉、分享能力做開放。目前已陸續放開了小程序跳小程序、APP跳小程序、H5跳小程序的限制。

(旺報 )