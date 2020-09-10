職業網球賽在新冠肺炎疫情下恢復賽事，閉門進行的美國網球公開賽接近尾聲，緊接著歐洲賽季登場，在另一場四大賽法國網球賽之前，還有一站義大利羅馬賽事，寶島一姐謝淑薇透露已經抵達義國首都備戰，因為防疫規定除了去球場不能離開房間，讓謝淑薇苦於無法享用當地美味的冰淇淋。

謝淑薇因為男友「溫柔哥」是法國人，上個月已經到花都巴黎準備歐洲賽季，今天她透過臉書分享轉戰義大利羅馬的消息，寫道：「安抵羅馬，整個賽事期間妳不能離開房間（除了去球場）。不能離開房間...，不能離開房間.....，我在想，要怎麼樣才能吃到Giolliti的冰淇淋！！？」

因為全球許多地區目前疫情仍嚴峻，英國因出現單日新增約3000名確診者，且大多數是年輕，當地政府對國內頒布新的社交聚會限制，實施「6人制」禁令，代表聚會不得超過6人，取代聚會最多30人或2個家庭的就規範，韓國也針對首都首爾開出暫時禁止10人以上聚會，因此也不能怪羅馬網球賽官方限制選手行動。

(中時 )