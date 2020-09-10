面臨一場艱難的「媽媽大戰」，小威廉絲（Serena Williams）仍是勝利的那方，而且慣用手是右手的她，比賽中還兩度使出左手擊球美技，最終經歷三盤苦戰，以4比6、6比3、6比2力克保加利亞皮隆可娃（Tsvetana Pironkova），率先晉級4強。
賽後推特上不少關於小威廉絲左手擊球的影片或動圖，儘管非慣用手，但小威這一擊仍威力十足，幫自己拿下這一分，美網官方推特大讚：「小威＝左撇子？誇張的反射神經讓她獲得分數。」
神奇的回擊似乎也祝小威廉絲找回動力，讓她最後以逆轉勝收下4強門票，而這已經小威本屆美網連續第3場打滿三盤的激戰，也是第二場在先輸一盤劣勢下連趕兩盤的奮戰，這個月底就要滿39歲的她，和32歲、同樣在懷孕生產後回到球場皮隆可娃用盡全力拚到最後一刻，完全展現運動選手永不放棄的精神。
美網之前一站賽事出現過腿部抽筋的小威今天賽後說：「比賽一開始其實感覺腿有點不適，但『出於某種原因』，打了1個小時比賽我就又活力充沛。」
小威將和白俄羅斯艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）、比利時梅藤絲（Elise Mertens）之間的勝方爭奪決賽資格。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。