Twice today, Serena hit shots with her left hand! Here’s a great breakdown. #USOpen #SerenaWilliams pic.twitter.com/NEi47LgBte — Serena Williams News (@serenanews) September 9, 2020

面臨一場艱難的「媽媽大戰」，小威廉絲（Serena Williams）仍是勝利的那方，而且慣用手是右手的她，比賽中還兩度使出左手擊球美技，最終經歷三盤苦戰，以4比6、6比3、6比2力克保加利亞皮隆可娃（Tsvetana Pironkova），率先晉級4強。

賽後推特上不少關於小威廉絲左手擊球的影片或動圖，儘管非慣用手，但小威這一擊仍威力十足，幫自己拿下這一分，美網官方推特大讚：「小威＝左撇子？誇張的反射神經讓她獲得分數。」

神奇的回擊似乎也祝小威廉絲找回動力，讓她最後以逆轉勝收下4強門票，而這已經小威本屆美網連續第3場打滿三盤的激戰，也是第二場在先輸一盤劣勢下連趕兩盤的奮戰，這個月底就要滿39歲的她，和32歲、同樣在懷孕生產後回到球場皮隆可娃用盡全力拚到最後一刻，完全展現運動選手永不放棄的精神。

美網之前一站賽事出現過腿部抽筋的小威今天賽後說：「比賽一開始其實感覺腿有點不適，但『出於某種原因』，打了1個小時比賽我就又活力充沛。」

小威將和白俄羅斯艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）、比利時梅藤絲（Elise Mertens）之間的勝方爭奪決賽資格。

(中時 )