台中市啟明學校院生周軒瑋，因早產視網膜病變，導致雙眼失明。然而，上帝雖以紗簾遮住他的雙眼，卻也給予他靈敏的聽覺與音樂天分，擁有絕對音感的周軒瑋不僅會彈鋼琴、打爵士鼓，甚至吹奏薩克斯風，信手捻來便是一首動人的樂曲。先天的殘缺為生活帶來不便，但他卻認為自己與他人並無不同，自許未來能成為一位傑出的音樂家，「我看不見世界，但我要站上舞台上讓世界看到我。」

炎夏的樹木鬱鬱蔥蔥，正值暑假的校園雖然少了孩子們的嬉笑聲，但優美的薩克斯風樂聲卻傳遍整個學校，記者循聲前往，教室內一位理著小平頭的男孩，緊閉雙眼吹奏著，吹到忘情處還隨著旋律搖擺，窄小的教室彷彿成為國家演藝廳，聚光燈落在他身上，閃耀無比。

從小自學鋼琴的軒瑋，擁有絕對音感，會利用下課時間到處檢查學校的鋼琴是否「走調」。（圖／黃威彬攝）

演奏完畢，深深的一鞠躬，小男孩抬起頭，睜開了雙眼，清澈的雙眸中一片雪白，他羞澀的說：「我是周軒瑋，雖然我看不見，但是我跟別人沒有什麼不一樣。」語氣堅定而自信。周軒瑋（軒瑋）是台中市立啟明學校六年級學生，雙眼先天性失明，軒瑋無法透過靈魂之窗看到世界，但音樂卻在黑暗中為他帶來繽紛的色彩，帶著他開啟最華麗的旅程。

「我以後要成為一位音樂家，這樣我就可以把音符帶給更多的人。」當軒瑋談起自己的夢想，羞澀的男孩頓時閃閃發光。他回憶小時候第一次接觸到音樂，是他聽到電視機上的聲音，「我一聽到某些好聽的旋律，可以馬上哼唱出來。」

周軒瑋無懼雙盲帶來的黑暗世界，堅持夢想的感動讓職棒富邦悍將隊邀約他成為開球嘉賓，分享動人故事。（圖／讀者提供）

憑著對聲音的敏感度，及與生俱來的音樂天分，軒瑋自己摸索學習鋼琴，只要一摸到琴便停不下來，努力的程度為他帶來精湛的琴藝，就連鋼琴老師也相當驚訝。軒瑋不以自己缺陷自卑，對他來說這反而是刺激自己成長的助力，他用音樂為自己的人生譜出最美的旋律。

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(中時新聞網)