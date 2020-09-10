台中市立啟明學校6年級的學生周軒瑋（軒瑋），在校是個風雲人物，不僅人緣極佳，更是大家的開心果，他精通3種樂器、歌唱、演說，經常代表學校參賽，屢獲佳績，雖然他天生雙盲，但樂觀的周媽媽以身教告訴軒瑋：「只要努力一定會成功！」並且教育他眼睛看不見，不代表跟別人不一樣，軒瑋努力充實自己，過程中雖然跌得滿身傷，但周媽媽相信軒瑋的努力未來一定會化作最甜美的果實。

周軒瑋因為早產的緣故，導致視網膜病變，經過醫生的診治確認軒瑋終生雙盲，周媽媽說：「一開始聽到真的很難過，但我告訴自己只能難過一下下，因為未來的路還很長。」

周軒瑋的雙親並沒有因為他眼盲而讓他足不出戶，假日常常帶他到處遊玩，連遊樂設施也照坐。（圖／讀者提供）

為了教育軒瑋，周媽媽投注全身心力，花了積蓄陪孩子追逐音樂夢，就算平常工作忙碌，也會撥時間陪孩子談心、練琴。「我教育他（軒瑋），活著一定要有目標，絕不可以放棄自己。」為了讓軒瑋自己學習，有時候必須忍心放手讓他自己去闖，碰撞時難免會心痛，但深知這是必經的過程，周媽媽只能在旁強忍淚水。

隨著軒瑋漸漸長大，也意識到自己看不見的事實，曾經他難過地問向母親：「媽媽，為什麼我看不見？」周媽媽隱藏心中的痛，笑著告訴孩子：「就算你看不見也沒關係，你跟我們沒有不一樣，有鼻子、眼睛、嘴巴，最重要的是，你很幸運四肢健全，只要努力都會達成目標。」

音樂方面表現傑出的軒瑋，平時也會與同校學姊林佩貞到夜市街頭連袂表演，也趁機學習如何獨當一面應對外人。（圖／讀者提供）

聽了母親一席話，軒瑋更努力鑽研音樂，除了鋼琴、爵士鼓，他更在去年學習薩克斯風，才短短一年的時間各種曲子都難不倒他，還在今年參加台中市音樂比賽，在眾多音樂班參賽者中脫穎而出，榮獲冠軍。

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(中時新聞網)