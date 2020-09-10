今年度的台中市薩克斯風比賽出現了一位獨特的冠軍，他是台中市立啟明學校6年級的學生周軒瑋，他因早產導致雙盲，但憑藉著對音樂的熱愛和天賦，從自學鋼琴開始，不但練到精通，期間更學會了爵士鼓、薩克斯風等樂器，他還代表學校參賽薩克斯風拿到第一名，當外界都給予極大的掌聲時，軒瑋卻謙虛地說自己吹奏樂器沒有別的技巧，唯有用心。

軒瑋的媽媽告訴軒瑋，每個人都有夢想的權力，雖然軒瑋看不見，但他和一般人沒有不一樣，只要用心夢想就會成真，聽了母親一席話，軒瑋更努力鑽研音樂，除了鋼琴、爵士鼓，他更在去年學習薩克斯風，短短一年的時間各種曲子都難不倒他，還在今年參加台中市音樂比賽，在眾多音樂班參賽者中脫穎而出，榮獲冠軍。

周軒瑋無懼雙盲帶來的黑暗世界，堅持夢想的感動讓職棒富邦悍將隊邀約他成為開球嘉賓。（圖／讀者提供）

記者詢問軒瑋的演奏技巧是什麼，他搔搔頭說：「我也不知道有什麼技巧，我只知道我都是用心在演奏。」軒瑋說他不僅要演奏出世上最美的旋律，還要將音樂的美好教會給更多人，他說未來在追逐夢想的過程中，也會找到一份穩定的工作，不要讓自己沒有飯吃，周媽媽仔細聆聽孩子勾勒的藍圖面露欣慰：「只希望有一天，當我離開這個世界上，他能夠好好地照顧自己，不要餓肚子。」

台中啟明學校校長廖連喜表示，孩子們在學校學習時，自己也從這些孩子們身上學到一課，「軒瑋那種不輕言放棄，不放棄生命，為自己的未來努力拼搏的精神，深深感動著她和學校老師。」

記者詢問軒瑋的演奏技巧是什麼，他搔搔頭說：「我只知道我都是用心在演奏。」（圖／黃威彬攝）

廖連喜說，為了讓孩子們離開校園後得以銜接社會，校方利用經費及外界善款開設「希望課程」，不管是學習外語、樂器、才藝，只要孩子願意學習，學校都會尋找管道，提供孩子們安心舒適的學習環境。「近20年來台中啟明學校誕生11位總統教育獎的孩子，學校裡的孩子雖然出生時並不完美，但他們靠著自己的努力成就完美。」

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(中時新聞網)