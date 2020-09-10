因早產導致視網膜病變，出生幾天就被醫生宣告終生雙盲的台中啟明學校學生周軒瑋（軒瑋），用行動證明自己與大家沒有不同，他用音樂演奏出屬於自己生命的故事，樂觀開朗的他有著家人的疼愛，爸媽從沒放棄他，教他以正向的態度面對人生難關。軒瑋感性的說，「如果有一天真的可以看見，最想看到媽媽美麗的臉」。讓一旁的周媽媽相當感動。

軒瑋邊說著話，靈活的雙手一邊在空中彈奏，空氣裡的分子彷彿凝結成音符再落在軒瑋的身上，他開心地說：「只要努力一定會成功。」接著便走到爵士鼓前，拿起鼓棒，邊敲打邊歌唱，一旁的母親嘴裡忙著叮嚀孩子的姿勢、表情，但眼裡透出滿滿的驕傲與疼愛。

「我很感謝我的爸媽，他們沒有放棄過我，不管我想要去哪裡都會帶著我。」軒瑋說上回自己想到海邊玩，父母便安排全家到小琉球浮潛、「看海」，他回憶第一次進入海裡的感覺，「輕飄飄的很自在」。軒瑋說：「等我長大後，換我賺錢帶著家人到處玩。」

周軒瑋的雙親並沒有因為他眼盲而讓他足不出戶，反而帶他到處遊玩，甚至還到小琉球潛水。（圖／讀者提供）

軒瑋自知這輩子視力永遠無法恢復，但他仍抱持著期待告訴記者，「如果有一天我能夠看見世界，最想看到的就是媽媽的臉，我會很仔細看著這張為我付出一生最美的臉。」

當採訪結束時，周媽媽一手揹著樂器，另一手牽著軒瑋走向摩托車，媽媽細心地替孩子戴上安全帽，並扶著他上車，機車一發動，坐在後頭的軒瑋，雙手緊攬著媽媽，不忘轉過頭來揮揮手道別，「記者姊姊再見」。燦爛的笑靨彷彿說著：「有一天我會站上世界的舞台，讓媽媽因為我而驕傲。」

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(中時新聞網)