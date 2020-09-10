小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（10日）新聞重點。

【1】中央大撒幣突喊收 北市轟浪費

國發會公布前瞻2.0基礎建設預算規畫，軌道政策大轉彎，預算從4241億減至1903億，砍了近一半，北市府炮轟，中央前腳才大撒幣說要做軌道建設，後腳又突然說要收，相關計畫恐皆付諸流水，造成人力、物力的浪費。但綠營執政的基隆、桃園、高雄市府則頻為中央緩頰，口徑一致堅稱經費、期程均不受影響。

【2】藍酸丁允恭醜聞 蓋過美豬議題

總統府前發言人丁允恭遭爆在高雄市新聞局長任內劈腿女記者，更把局長室當「炮房」，高雄市議員邱于軒9日指，丁允恭是渣男，在高雄已不算新聞，但這則花邊竟蓋過瘦肉精、健保醫材極端值的討論，她大酸執政黨「犧牲丁允恭來轉移焦點」。

【3】共機頻打卡 國軍戰略容忍

我西南附近海空域因控大陸南部戰區機艦出第一島鏈的咽喉，已成兵家必爭之地，國防部日前公布中共軍力報告，就研判大陸軍機飛西南空域日後會常態化。所謂常態化就是天天飛來打卡的意思，面對如此挑釁，軍方將採取「戰略容忍」態度，守護家園。

【4】潛逃台灣 12港青涉非法入境送中

涉違反《香港國安法》的「香港故事」成員李宇軒等12人，疑潛逃台灣時被大陸海警截獲，目前被扣留在深圳鹽田看守所。港區人大代表葉國謙指出，有關方面會在37天內決定是否起訴，預料涉案港人會被起訴涉及非法入境相關的罪名。

【5】臨床反應不良 英疫苗測試喊停

被美國總統川普寄予疫苗厚望，總部設在英國倫敦的阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca plc.）8日發布聲明，因一名接受測試的人出現嚴重不良反應，該公司和牛津大學合作研發的新冠病毒疫苗第三期臨床試驗決定暫停。有媒體爆料，川普曾經考慮為英國這款疫苗提供緊急使用授權，以便總統大選前投入使用，從而拉抬他的選情。

(中時新聞網)