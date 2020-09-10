總統蔡英文8日在演講時呼籲理念相同的國家友人應討論一個架構，持續合作維護戰略秩序，嚇阻片面侵略的行為。CNN分析認為，蔡總統將疫情視為台灣可能的轉捩點。

外交部與國防安全研究院8至9日以「半視訊」形式舉行「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」，蔡總統在演講時，談到台灣應對武漢肺炎疫情的表現，以及台灣站在捍衛民主，防止集權入侵的最前線。

美國有線電視新聞網（CNN）資深製作人葛瑞菲斯（James Griffiths）今天撰文指出，雖然蔡總統在演講時未明確提及中國，但她這句「台灣站在捍衛民主，防止集權入侵的最前線」，指涉對象是誰已毫無懸念。

此外，蔡總統還在演講中表示，印太等區域理念相同的國家和民主友人應討論一個架構，以持續合作維護戰略秩序，嚇阻片面侵略的行為。沒有任何國家可以獨力維護區域和平，而是需要廣泛的通力合作。

蔡總統演講還說：「需要一個鼓勵合作、透明的戰略秩序，透過對話而非戰爭威脅來解決問題。我們需要一個既能避戰，又能清楚傳達決心悍衛民主的戰略。」

葛瑞菲斯引述蔡總統在演講時表示：「疫情終將過去，相信為打造一個自由、開放、繁榮區域所集結的凝聚力，將持續驅動未來的發展。」葛瑞菲斯認為，蔡總統已把話說白，就是將疫情視為台灣可能的轉捩點。

葛瑞菲斯分析稱，在台灣面臨來自鄰近中國的新一波壓力時，蔡總統想在亞洲打造一個捍衛「自由、安全、人權、民主」的同盟。

(中時新聞網)