統一證（2855）不畏新冠肺炎疫情影響，連20年發起年度送愛活動，9日由董事長林寬成代表捐贈家扶基金會250萬元助學金，將用於協助「貧童助學—給孩子教育」計畫，幫助經濟弱勢的國高中及小學學童，繳交註冊費、書本費、學雜費及教材費用。

家扶基金會表示，疫情影響全球各產業、導致就業機會流失，除衝擊既有弱勢家庭經濟來源，更出現許多新的需幫助家庭。基金會的募款狀況亦因全球疫情影響而明顯下滑，統一證此時捐助的獎助金，將為弱勢孩子增添向上能量。

統一證表示，聯合國永續發展目標（SDGs）中的「確保有教無類、公平及高品質教育」指標，向來為公司的永續發展政策之一。自2008年以來，統一證已連13年捐助家扶基金會助學金，累積約9086位國小、國中與高中清寒學童受惠。

面對今年嚴峻的就業市場，統一證逆勢招募儲備幹部（MA），增加優秀學子就業機會，並以專題研究形式與國內各大專院校擴大合作，持續推動十多年的產學合作計畫，在培育金融人才不遺餘力。

統一證指出，深化永續責任於公司企業文化，是公司向來努力的目標，未來將多面向持續推動企業永續作為，更積極投入環境、社會及治理（ESG）各面向的精進，也逐步朝向ESG企業努力邁進。

(時報資訊)