臉書發文附圖。（圖／取自臉書「只是堵藍」）

2020年縣市首長施政滿意度調查出爐，台北市長柯文哲從去年第20名跌到最後一名，滿意度創新低。民眾黨發言人陳宥丞表示，這或許與高雄市長韓國瑜被罷免後，民進黨傾全國之力砲轟有關。綠粉對此言大感不滿，紛紛「出征」各大網路平台，認為柯自己滿意度低不該牽拖民進黨。

《天下雜誌》8日公布縣市首長施政滿意度調查，陳宥丞在網路政論節目《鄉民來衝康》回應，政治聲量跟民調本就有高低起伏，台北市民也本就是全國對市政要求度最高的城市，這個調查結果他們確實該虛心檢討。話鋒一轉，陳直言，或許是因為韓國瑜被罷免後，民進黨特別「關愛」柯文哲，傾全國之力都在對柯文哲砲轟，才導致他的滿意度如此低；對此，他們認為要檢討，但他們其實也「不意外」。

言論一出，臉書粉絲專頁「只是堵藍」發文寫道：「Errr……請問柯文哲施政滿意度不到50%，到底關民進黨甚麼事？好啦！阿北沒有錯，都是民進黨的錯好嗎？阿北好棒棒，4%仔繼續在ptt八卦自X。」附圖上則寫著「2020年縣市首長施政滿意度調查」、「柯文哲最後一名滿意度不到50%」、「民眾黨發言人陳宥丞表示」、「都是民進黨的錯」。

網友對此反應熱烈，留言回應：「發言人換個新台詞吧！你們蹭來蹭去的一直怪東怪西，怕熱就別進㕑房！」「又是一個千錯萬錯都是別人的錯」、「蝦米，吊車尾也可以甩鍋！」「其實是韓國瑜的錯，他被罷免掉少個墊背才害柯P最後一名」、「要不是當初民進黨禮讓跟支持，現在台北市有四趴墊底市長嗎？所以發言人也不算罵錯」、「不用一直活在政治素人的光環下了！你的嗡嗡嗡等作為，都是毀在你那張嘴上！面對失敗吧！」

(中時新聞網)