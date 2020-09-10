總統府發言人丁允恭被爆料過往渣男行徑，不僅劈腿逼墮胎，還把高雄市政府新聞局辦公室當砲房，桃色醜聞爆發後，他則是閃辭獲准，然而，風波仍未平息。過去他曾批藝人白冰冰代言高雄「摧毀城市質感」，如今也被挖出討論。前高雄市新聞局長王淺秋昨(9日)晚間在直播中也怒轟「質感就是這麼下流嗎？」

去年1月高雄觀光局規劃名人行銷高雄，邀請藝人白冰冰擔任觀光大使，她不僅沒收半分酬勞，還自掏腰包花錢拍MV，未料當時擔任行政院副發言人的丁允恭卻在臉書開酸「摧毀城市質感」。當時此話一出，立刻引發輿論沸騰，丁允恭則澄清「是對市府政策的建議，而非對白冰冰個人的批評，如果讓白冰冰感到不舒服，願意表示歉意」。

沒想到如今丁允恭則被爆出桃色醜聞，對此，王淺秋在網路直播節目《野台不讓》中怒轟，「這位浪漫文青可能寫小說、寫自傳，過程中非常會美化文字，可以把假的東西講成真的、真的講成假的，變成最好的化妝師，以至於他講出的話總是這麼冠冕堂皇，像當初高雄邀請一些藝人代言，丁允恭就說城市要建構起『質感』需要很長的時間，但是要毀掉卻只要一朝一夕，講的用文青角度，但很想請問丁允恭「質感』是什麼，質感就是這麼下流嗎？運用公資源做下流事情？這些當初的高標準，現在聽起來格外諷刺，一個國家發言人耶，這是國家目前質感？」

至於，醜聞爆發後，丁允恭則是發聲明澄清，該報導儘管內容未盡傳實，但個人確有行為違反社會期待之處，造成同仁、長官以及各界困擾，本人深感歉意，即日請辭總統府發言人一職，並已向總統報告並獲允准。

(中時新聞網)