大陸央視新聞10日報導，今年6月甫調任大陸常駐聯合國副代表耿爽，於美東時間9日在安理會，應對新冠肺炎疫情視頻公開會上，嚴厲駁斥美國針對中方的政治抹黑和惡意指責，強調美國政府應該把時間和精力放在保障美國人民身體健康和生命安全上，而不是轉嫁責任，諉過於人。

安理會9日舉行視頻公開會，討論安理會涉新冠疫情第2532號決議落實情況。美國代表在發言中指責中方抗疫不透明、處置不當，對疫情在全球蔓延負有責任。耿爽當場要求再次發言對美方予以駁斥。

耿爽表示，美國代表剛才的發言完全是在濫用安理會平台，濫用安理會會議，是在傳播政治病毒，服務其國內政治。今天會議的目的，是討論安理會第2532號決議落實情況，討論如何加強國際合作，攜手應對疫情，而不是相互指責、轉嫁責任。今天會議的基調，是團結一心，緊密合作，而不是進行政治化、汙名化。美國代表的發言充滿政治惡意和肆意攻擊，中方對此表示堅決反對和完全拒絕，相信多數安理會成員對此也不認同。

耿爽指出，新冠肺炎疫情發生後，中方本著公開、透明、負責任態度，及時有效採取全面措施，在短時間內控制住疫情。中方第一時間向世界衛生組織和包括美國在內的很多國家通報分享疫情資訊，並公佈新冠病毒基因序列，為全球抗疫鬥爭做出重大貢獻。中方的努力和貢獻得到聯合國、世界衛生組織以及國際社會的普遍認可和廣泛讚揚。

耿爽表示，反觀美國，作為世界上醫療條件最發達最先進的國家，現在卻是全球疫情確診人數最多的國家。這個國家的政府不集中精力抗疫，卻一直試圖轉移視線，嫁禍於人。這簡直是個恥辱。將疫情政治化、汙名化、標籤化，自私自利、混淆是非、轉嫁責任、諉過於人，挽救不了生命，更不能控制疫情，最終只會搬起石頭砸自己的腳。

耿爽表示，我們敦促美國政府切實負起責任，把時間和精力放在保障美國人民的身體健康和生命安全上。作為生活在美國的外交官，我們對美國民眾遭受的苦難深表同情，他們是美國政府政治操弄的最大受害者。祝福美國人民早日戰勝疫情，恢復正常生活。

耿爽強調，美國不僅嫁禍中國，還無端指責世界衛生組織，公然站在世界各國的對立面。在這個問題上，美國完全是冒天下之大不韙，成了孤家寡人。

耿爽表示，病毒是世界人民的敵人，無論中國，美國，還是安理會其他成員，都是受害者。面對病毒，我們應該團結一心，並肩戰鬥，共同奪取抗疫的最終勝利。

(中時 )