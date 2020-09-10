丁允恭遭爆，前女友墮胎後6天就找她洩慾，且辦完事就走人。（圖／中天新聞畫面）

丁允恭遭爆擔任高雄市政府新聞局長期間，曾劈腿一名電視台女記者，多次在局長室發生性行為。兩人交往期間女方3度懷孕，第一次懷孕墮胎後不到一周，丁允恭就急著找他洩慾，且辦完事就走，讓女方至今仍有陰影。

Y女向《鏡週刊》踢爆丁允恭渣男行為，不僅要她穿著裸露進出局長室，還多次在辦公桌上發生性行為，淚訴「像妓女一樣」很丟臉。

Y女控訴，丁允恭不愛使用保險套，還曾要求她做避孕手術，懷孕後丁卻以影響他政治前途為由要求墮胎。第一次懷孕墮胎時，醫師提醒一周不能有性行為，沒想到才手術完第6天，丁允恭就去找她發洩，第二次發現懷孕時則聯絡不到丁，第三次丁雖知情，但並沒有陪她去墮胎。

對此，丁允恭坦承第一次懷孕時，確實有向女方表示不適合把孩子生下，就算生了兩人也不一定能在一起，也有陪她到醫院拿掉小孩，第二次是Y女墮胎後很久才跟他說，第三次他根本不知情。

事情爆發後，丁允恭發聲明指出，個人行為違反社會期待之處，造成同仁、長官以及各界困擾，對此本人深感歉意，即日請辭總統府發言人一職，並已向總統報告並獲允准。

(中時新聞網)