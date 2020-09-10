國民黨黨代表陳麗旭在全代會聲稱「故宮國寶不是台灣的，而是國民黨帶來的」，主張要故宮門票收入收歸國民黨，引發熱議。國民黨立委葉毓蘭昨也表示，不只故宮國寶，「連現在中央銀行藏在新店金庫裡的黃金，都應該是國民黨的！」對此，前民進黨立委林濁水直呼「不分老老少少都愛放火，這個黨頻頻失火，真是滅不勝滅」。

國民黨黨代表陳麗旭說，當年國民黨從中國大陸把黃金帶到台灣，黃金部分也就算了，但故宮博物院的國寶完全沒有爭議，呼籲黨中央帶大家好好的「演」一番，大家一起向政府要回寶物，以後故宮的門票收入就收歸國民黨使用。

葉毓蘭昨也指出，應該主張一下，「故宮的國寶以及現在中央銀行藏在新店的一個金庫裡面的黃金的所有權，都發還給國民黨吧。」前黨主席朱立倫則認為，故宮國寶是屬於中國民國的，所以他一定要強調，國寶是屬於全體國人、中華民國的國寶；但也提醒民進黨朋友，不要遇到中華民國的時候講贅字，遇到故宮的時候就講國寶，不要忘記這是中國民國的國寶。

對此，林濁水在臉書表示，朱立倫才特地跑到故宮滅火，葉毓蘭馬上補放一把討國民黨帶到台灣的黃金的火。他諷刺表示，「不分老老少少都愛放火，這個黨頻頻失火，真是滅不勝滅」。

(中時新聞網)