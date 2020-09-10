行政院長蘇貞昌9日出席「第18屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」時表示，國家重視檔案保存，目前檔案局典藏的國家檔案長度已達24.5公里，對此特別編列25億預算興建「國家檔案館」，未來檔案要更開放、並持續數位化，也讓國家更好。

蘇貞昌認為，公文中的每個批示都有決定性影響，每字、每頁、每卷均攸關許多人及國家，因此必須留下檔案。一個國家能真正重視檔案留存，表示國家及國力已達一定水準，也表示這一代人知道尊重前人走過得辛苦，體認現在是多麼重要，以及要為未來留下什麼。

蘇貞昌表示，國家設立檔案局、重視檔案留存，並頒發金檔獎及金質獎，肯定並獎勵檔案管理績優的機關與同仁，希望各機關都能以此為標竿及榜樣。如此一來，由於在開始規畫時就會競競業業、完成後還懂得珍惜保存，相信國家一定會更好。

蘇貞昌指出，國家保存下來的檔案十分可觀，是以「公里」計算國家檔案高度，今年國家檔案疊起來已達約24.5公里、相當於48座101大樓，檔案局在1年間，便新增相當於3座101大樓高的檔案量。國發會則表示，目前對外開放的檔案達近340萬筆。

蘇貞昌表示，行政院對此特別編列25億元預算興建「國家檔案館」，目前正進行招標作業，預計最快今年底動工，預期可典藏幾十座101大樓高的實體檔案容量。同時，隨著科技不斷進步，也需與時俱進、將檔案數位化，讓檔案更好查詢。

蘇貞昌強調，過去是威權封閉時代，現在應盡量公開檔案，而在科技協助下，現在檔案只要「一按」就有，檔案的數位化非常重要。他笑稱，因為經辦的公文未來可能被找出來看，自己原本寫字又快又草，現在只好乖乖簽名，也希望每位寫公文的人留意。

(時報資訊)