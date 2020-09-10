泰福-KY(6541)董事會決議通過辦理現金增資發行新股4.7萬張，每股面額為新台幣10元整，原董事長陳志全因個人家庭因素辭任，新任董事長由原執行長趙宇天博士出任。

泰福-KY新任董事長趙宇天表示，公司旗下生物相似藥TX01現在已進入FDA審核藥證的過程，現階段可說是公司首個生物相似藥TX01進入商業化的最後一哩路，自己身為大股東也將會參加此次的現金增資。

泰福-KY生物相似藥TX01，目前正處於向美國FDA申請藥證補件緊鑼密鼓準備階段，可望於2021年第二季取得藥證。趙宇天指出，若TX01能夠順利取得藥證，除了可望開始挹注營業收入之外，更重要的是公司將正式開始成為美國醫療體系內的一員，將有助於加速目前旗下包括TX05、TX04及TX16等後續生物相似藥產品的研發進程，特別是在自主製造的成本與供貨穩定等多重優勢下快速打開市場銷售通路，指標性的意義可見一斑。

(時報資訊)