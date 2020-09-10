鴻海（2317）集團旗下夏普（SHARP）將在15日歡慶公司創立108周年，日前於大阪總社召開事業說明會，揭示未來發展除了聚焦現有的智慧家庭與健康等相關產品，亦將持續強化健康、醫療、長照關懷領域的解決方案。

夏普會長暨執行長戴正吳在1日發出的公開信中，指出面對現今狀態持續嚴峻的新冠肺炎疫情，以及日本和其他先進國家目前面臨的人口老齡化等社會問題等，夏普將更加關注健康、醫療和長照關懷領域的合作。

日本夏普ICT部門執行董事津末陽一在8日召開的事業說明會中，指出夏普將運用現有的創新技術及高科技裝置，在健康、醫療和長照關懷等3大領域提出全新解決方案，轉型為結合軟硬體與科技服務解決方案的公司。

津末陽一表示，夏普將藉由8K、5G、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、機器人的核心技術，針對醫療領域發展出「8K高解析度技術的內視鏡」、「智慧醫療解決方案」、「遠距線上看診解決方案」、「醫護從業人員支援解決方案」的院內搬運用機器人等設備及服務。

(時報資訊)