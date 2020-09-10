高雄銀（2836）9日召開法說會，受惠資產獲利結構調整效益顯現，配合呆帳提存減少，2020年上半年稅後淨利3.94億元、逆勢成長7.92％，創近19年同期高點，且逾放比降至0.28％、備抵呆帳覆蓋率提升至410.54％，資產品質表現雙創歷年最佳紀錄。

高雄銀2020年上半年淨收益18.97億元、年減1.81％，但受惠呆帳提存年減46.72％、為近3年低點，使稅前淨利4.6億元、年增達14.99％，稅後淨利3.94億元、年增7.92％，分創近18年、近19年高點，每股盈餘（EPS）0.36元，優於去年同期0.34元。

高雄銀受央行降息影響，上半年存放利差降至1.23％、淨利差降至0.95％，使利息淨收益12.86億元、年減7.37％。手續費收入2.08億元、年減18.39％，為近9年低點。不過，投資匯兌等收益3.8億元、年增達38.14％，其他淨收益0.21億元、年增達74.93％。

高雄銀截至6月底存款餘額2256億元、年增72億元，其中活期存款自去年底45％提升至48％、定期存款自55％降至52％。放款餘額1758億元、年減12億元，總經理陳長義表示，主因調整放款結構，且未再參與信用風險較高的中國大陸聯貸案，以降低對陸曝險。

陳長義指出，今年持續調整資產獲利結構、追求穩定成長，並積極打銷呆帳、加強呆帳收回，致力改善體質，使高雄銀資產品質顯著改善，截至6月底逾放比降至0.28％、備抵呆帳覆蓋率提升至410.54％，均創歷年最佳紀錄，資本適足率提升至12.44％。

展望後市，陳長義表示，未來將觀察疫情變化與景氣復甦腳步，在兼顧授信品質前提下，擴大土建融及中小企業信保基金保證授信案，並持續增加外幣存款、提升活存比重，以降低資金成本。同時，亦致力提升手續費收入占比及財務投資操作績效，以追求獲利持續成長。

此外，高雄銀亦將持續優化虛實通路、強化數位金融版圖，並嚴控資本比率、增加資本。陳長義表示，經營團隊積極配合市府政策，預計11月中旬將把楠梓分行遷移至橋頭科學園區分行，提前部署園區廠商企金業務。

(時報資訊)