台灣有不少優質上市公司，但流動性不佳，台灣證券交易所配合主管機關政策推動上市股票造市制度，預計將於2021年6月底前上路。若依照最近2年度的篩選結果，每年優質低流動性股票約80檔，涵蓋絕大多數產業類別，但證交所不對外公布最終篩選結果。

證交所表示，國際市場為增加股市成交量及流動性，多有採行股票造市制度，這項制度是針對優質低流動性股票所規劃，主要借鏡新加坡及韓國市場造市制度，由證交所每年按獲利達一定標準、成交量低於一定張數、週轉率低於一定比率、是否發放股利等原則篩選出優質低流動性股票。

按最近2年度(2018年及2019年)篩選結果顯示，每年優質低流動性股票約80檔，其中成交量指標為日均成交股數後30％(以去年的標準為日均量200張以下)，週轉率低於市場平均週轉率(去年為120％)。營運面指標為年度財報每股稅後盈餘高於2元，且無累積虧損、前一年有配息的公司。

篩選出來的標的會提供給券商，但券商最終會選擇那些股票造市，由券商自行評估。自營商可申請擔任股票造市者或交易獎勵參與者，採每年申請方式，由證券交所提供造市個股經手費按貢獻度最高4折、最低9折減免；若選擇擔任交易獎勵參與者，經手費按日均成交張數，折減10～25％。

(時報資訊)