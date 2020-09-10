櫃檯買賣中心上櫃審議委員會通過叡揚資訊公司(6752)申請上櫃案。

叡揚資訊公司主要從事資訊軟體服務銷售，申請時資本額2億4200萬元，董事長為張培鏞，推薦證券商係群益金鼎證券及日盛證券；叡揚資訊公司108年度合併營業收入為9億6784萬7000元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為8570萬5000元，每股盈餘為3.61元；109年上半年度合併營業收入為4億8763萬5000元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為4348萬6000元，每股盈餘為1.78元。

(時報資訊)

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