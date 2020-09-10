《店頭市場》叡揚資訊通過上櫃審議 08:012020/09/10 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心上櫃審議委員會通過叡揚資訊公司(6752)申請上櫃案。 叡揚資訊公司主要從事資訊軟體服務銷售，申請時資本額2億4200萬元，董事長為張培鏞，推薦證券商係群益金鼎證券及日盛證券；叡揚資訊公司108年度合併營業收入為9億6784萬7000元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為8570萬5000元，每股盈餘為3.61元；109年上半年度合併營業收入為4億8763萬5000元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為4348萬6000元，每股盈餘為1.78元。 (時報資訊) #叡揚資訊 #叡揚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今日上櫃審議會將審議叡揚資訊上櫃案 09:562020/09/09 財經 台灣權王－利多撐腰 台積電、南電權證熱 04:102020/09/09 證券．權證 櫃買上櫃審議會通過叡揚資訊上櫃案 17:442020/09/09 財經 疫後經濟 金總促扶植實體產業 04:102020/09/09 財經要聞 搶攻數位轉型商機 聚碩下半年審慎樂觀 17:332020/09/09 財經 突破匯兌壓力 新光金獲利有望轉正成長 18:362020/09/09 財經 台虹亞電8月營收破紀錄 04:102020/09/09 證券．權證 《類股》世紀鋼有基之彈 鋼鐵風電股耐震 11:592020/09/09 財經 《電腦設備》飛捷8月營收近5月高 H2動能谷底回升 11:252020/09/09 財經 《電子零件》工具機接單旺 崧騰8月營收登高 11:252020/09/09 財經 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 三星、SK海力士、LG 將斷供華為 - 全球財經 - 工商時報 宏碁陳俊聖：遠端設備需求旺… 筆電零組件大缺料 - 財經要聞 - 工商時報 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 蘋果發表會敲定 蘋鏈歡呼 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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