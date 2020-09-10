國中歷史課網將「中國史」改為「東亞史」，三國歷史從課本中消失，引起社會諸多討論。對此，補教界名師呂捷說，歷史課本從來就沒有三國這章節， 而是教「魏晉南北朝」，而學習不是只有課本，或許沒有考試壓力之後，才是學習的開始！

對於歷史課本把三國抽掉而感到如喪考妣的人，呂捷昨在臉書上發文請他們照過來。他問這些人，看過課本嗎？當年有很愛課本嗎？還記得當年的歷史課本裡有一整個章節就是在講「三國」對不對？而且讓你學到很多謀略和處世哲學對不對？他說，如果還記得……你該去給醫生看了！

呂捷解釋，課本裡面沒有三國，那一段叫做魏晉南北朝，而且在體制內的教育，魏晉南北朝這段的重點不會放在諸葛亮和周瑜，也不會講丈八蛇矛和青釭劍，而是放在世族、玄學、宗教、胡漢融合和九品官人法！

「學習不是只有課本，或許………沒有考試壓力之後，才是學習的開始！」呂捷提到自身經驗，從讀書到教書，歷史課本有關三國時代的篇幅向來少到可憐……，他對三國的興趣來自布袋戲跟KOEI光榮大師，如果你對過去的事情這麼有興趣，或許你可以多了解一下養你、育你的這塊土地……。

呂捷說，一千多年前的事，你如數家珍，七八十年前的事，你卻一無所悉，一千公里外的過去，你如喪考妣；養育你的土地，你視而不見……。他最後發問，你知道四六事件嗎？你知道鹿窟事件嗎？你知道湯德章嗎？你知道潘木枝嗎?你知道呂赫若嗎？

不少網友挑戰呂捷說法，「三國怎會沒教，我還記得袁紹關渡大戰慘敗」、「奇怪⋯三國鼎立、赤壁之戰、魏蜀吳都在歷史課本有提到」、「現在已是地球村了，若只知本土，將成井底之蛙！」、「該看醫生的是你呀，增加本地的歷史值得肯定！但若是過度美化被殖民的歷史及過度醜化歷史的淵源⋯⋯矯枉過正 過猶不及￼不要為了服隨威權的顏色」。

(中時新聞網)